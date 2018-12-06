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اقتصاد

إعفاءات جمركية وتعريفية موحدة.. التزامات تنصها اتفاقية الكوميسا على الأعضاء

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:24 ص
محمد صبيح
تنص اتفاقية الكوميسا، على عدد من الالتزامات المفروضة على الدول المشاركة فيها، وهي كل من "مصر، السودان، إريتريا، وإثيوبيا، أنجول، بوروندى، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، ناميبا، أوغندا، وسوازيلاند، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوى، ناميبيا".

ويستعرض "صدى البلد"، أهم الالتزامات التي تقرها الاتفاقية على الدول الأعضاء، كالتالي:

1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.

2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة.

3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام 2004.

4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.

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