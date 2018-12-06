التعليم: نتابع تنفيذ النظام الجديد.. والجمعيات الأهلية ستحل المشاكل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعليمات جديدة صدرت لإدارة المتابعة والجودة بالوزارة، لمتابعة كل تفاصيل تنفيذ نظام التعليم الجديد على أرض الواقع.





وقالت الوزارة، خلال تفاعلها مع المتابعين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه سيتم تحريك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع الوزارة، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك دور للجمعيات الأهلية مع الوزارة فى التطوع وحل المشاكل التي تواجه انتظام العملية التعليمية.





وأوضحت أن العمل سيكون عمل متعاون خلال هذه المرحلة، لافتةً إلى أن جميع مؤسسات الدولة مشتركة فى تنفيذ النظام التعليمى الجديد على أرض الواقع.