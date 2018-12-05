المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان

استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وفدا من الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر.



وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر - في تصريح له - إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين المنظمة والكنيسة حول تقديم فعاليات مشتركة بمقر المنظمة وتوزيع أعداد لمجلة نور بمدارس الفرنسيسكان بمصر .



وأضاف أن الدكتور القوصى رحب بوفد الرهبان الفرنسيسكان باعتبارها الزيارة الأولى لهم للمنظمة، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا ويبعث على بث روح المواطنة والوحدة الوطنية.



وأشار الأب هانى باخوم إلى أن وفد الرهبان الفرنسيسكان أبدى رغبته في مشاركة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تنظيم احتفالات الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية بمصر التي ستقام في أواخر شهر فبراير القادم وأوائل شهر مارس بمشاركة وفود أجنبية من دول (الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا )، مؤكدًا أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر العام الماضي 2017 هي إحياء لأول حوار بين مسيحي الغرب ومسلمي الشرق.



وقدم وفد الرهبان لقيادات المنظمة مجموعة كتب تعريفية بالطائفة الفرنسيسكانية الكاثوليكية ، كما تم تقديم كتيب من تأليف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي لوفد الكنيسة، ونسخة من مجلة نور .



تكون وفد الرهبان الفرنسيسكان من الأب ميلاد شحاته مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني و الأب ميلاد جودة بشارة و الأب كمال وليم سمعان مدير المعهد و رئيس دير القديس كيرلس و لؤي محمود سعيد محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الاسكندرية.



