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فوز فتيات سيدي بشر في مسابقة كرة اليد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أجريت مسابقات كرة اليد فتيات للمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، ومسابقة الميني يد للمرحلة الابتدائية على مستوى المنطقة أمس الأربعاء، وفاز بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية فريق معهد فتيات سيدي بشر.

وفي مسابقة المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول فريق معهد فتيات سيدي بشر أيضًا، أما مسابقة الميني يد ففاز فيها بالمركز الأول فتيات معهد عمر الفاروق النموذجي.

وتمت هذه المسابقات تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، وإيمان رشاد، موجه عام التربية الرياضية.

وبهذا الفوز يتم ترشيح هذه الفرق للمشاركة في تشكيلة منتخب المنطقة للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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