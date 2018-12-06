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يسري النمر: منتجات القوات المسلحة بمعرض إيديكس 2018 تشعر بالفخر ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
أيمن سيد
أعرب اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، عن فخره بالمنتجات الجديدة التي تقدمها القوات المسلحة بمعرض إيديكس 2018. 

وأضاف "النمر"، خلال لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصنع 200 الحربي أنتج دبابات النجدة، المخصصة لتأمين دبابات القوات المسلحة "M1A1"، إضافةً إلى المعدات الثقيلة، ومنها المقطورات الثقيلة الخاصة بنقل المعدات العسكرية، وأهمهما الدبابتان "M1، وM88".

وأوضح أن مصنع 200 الحربي تابع للإنتاج الحربي، والذى بدأ أول إنتاجه عام 1992، عن طريق إنتاج دبابة القتال الرئيسية "M1A1" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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