يسري النمر: منتجات القوات المسلحة بمعرض إيديكس 2018 تشعر بالفخر ..فيديو

أعرب اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، عن فخره بالمنتجات الجديدة التي تقدمها القوات المسلحة بمعرض إيديكس 2018.





وأضاف "النمر"، خلال لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصنع 200 الحربي أنتج دبابات النجدة، المخصصة لتأمين دبابات القوات المسلحة "M1A1"، إضافةً إلى المعدات الثقيلة، ومنها المقطورات الثقيلة الخاصة بنقل المعدات العسكرية، وأهمهما الدبابتان "M1، وM88".



