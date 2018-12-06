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أخبار البلد

سفير مصر لدى لندن يؤكد أهمية العمل على تعزيز العلاقات السياسية مع بريطانيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد سفير مصر لدى لندن، طارق عادل، أهمية العمل على تعزيز العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات البريطانية المباشرة إلى مصر، مع الحرص على تنويعها في العديد من المجالات، وخاصة قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما أولويات للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع كل من النائبين بمجلس العموم البريطاني ستيفن تيمز (من حزب العمال)، وجوناثان لورد (من حزب المحافظين)، بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر بالبرلمان البريطاني.

وشدد عادل - وفق بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية - على أهمية العمل على إقامة مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المصري الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

كما طرح السفير مسألة النظر في إلغاء قرار حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ.

وأكد النائبان "تيمز" و"لورد" أن أولويات مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر تتفق في كثير منها مع الأولويات المصرية، وعَبّرا عن حرصهما على التنسيق المستمر بين المجموعة والسفارة المصرية في لندن في هذا الشأن، انطلاقًا من قناعتهما بأن الحفاظ على أمن واستقرار مصر يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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