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فن

عيار ناري يقترب من 7 ملايين جنيه إيرادات بعد 9 أسابيع عرض

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم عيار نارى إيرادات بلغت 6 ملايين و989 ألفا و480 جنيها؛ وذلك بعد 9 أسابيع من عرضه داخل دور السينما.

وتدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، ويقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية، ليثير بتقريره جدلا، بل هوسا شعبيا وإعلاميا، وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية. 

ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار. 

فيلم "عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه بالإخراج.
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