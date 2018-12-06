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منوعات

زوج يقتل زوجته للحصول على تأمين بـ2 مليون إسترليني والـ آيفون فضح الجريمة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تمكنت الشرطة الهندية من كشف لغز الجريمة التي ارتكبها زوج في حق زوجته، حيث قام الزوج بقتل الزوجة للحصول على قيمة التأمين على حياتها.

وقام الزوج الصيدلي بتنفيذ مخططه، وقتل الزوجة للاستيلاء على التأمين الخاص بزوجته، والذي تقدر قيمته بمليوني جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبذل الزوج الهندي مجهودًا في إخفاء معالم جريمته، بادعاء أن المنزل تعرض لعملية سطو، ولكن فضح الهاتف المحمول تفاصيل الجريمة من خلال تطبيق "iPhone Health".

وكشف التطبيق أنه بعد موت الزوجة، تحرك هاتفها 14 خطوة بعد أن حمله الزوج ووضعه خارج المنزل لتبدو القصة أن عملية سطو مسلح تمت وأن اللص سقط منه الهاتف خلال هروبه، ليواجه الزواج حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة.

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