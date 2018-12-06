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حوادث

كاميرات المراقبة ترصد لصاً يحمل مسروقات من شقة موظف بالأهرام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبرى
يُكثّف رجال الأمن بالقاهرة، جهودهم؛ لسرعة كشف غموض بلاغ يفيد بتعرض شقة موظف بجريدة الأهرام للسرقة، من قبل مجهول، تسلل إليها أثناء عدم تواجد أصحابها، وسرقها.

وكان العميد مجدى خلف مأمور قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغاً، من أحمد رجب، موظف بجريدة الأهرام، قرر خلاله بتعرض شقته للسرقة "شاشة تليفزيون" ومتعلقات أخرى، حيث اكتشف ذلك بعد عودته وزوجته إليها.

وقرّر المبلغ فى المحضر، أن جارته شاهدت اللص أثناء خروجه من العقار، كما رصدت كاميرات محل تجاري، اللص، أثناء حمله للمسروقات وشاشة التليفزيون.

وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وجار تفريغ الكاميرات بمحيط الشقة المسروقة، ومناقشة جار المُبَلِّغ؛ للإدلاء بأوصاف اللص التقريبية.
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