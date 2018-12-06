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ثقافة

فاروق حسني: مصر غنية ثقافيا بما تمتلكه من متاحف ومكتبات ودور الثقافة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:57 ص
فاروق حسني
فاروق حسني
أ ش أ
أكد وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، أن مصر غنية ثقافيا على مر تاريخها، بما تمتلكه من متاحف ومكتبات في كل أرجاءها.

وأوضح حسنى - خلال حوار مفتوح لاستعراض تجربته في الفن والعمل الثقافي، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بمركز الشيخ جابر الثقافي الكويتي، بالتعاون مع منصة الفن المعاصر (كاب) - أن مصر تمتلك نحو 140 متحفًا مختلفًا، و58 قصرًا للثقافة، في مختلف المحافظات، فضلًا عن 150 مكتبة في القرى والنجوع النائية.

وأضاف أنه منذ تقلده لمنصب وزير الثقافة عام 1987، عمل على العديد من المشروعات الثقافية؛ لتوعية المجتمع بأهمية الدور الثقافي، وفى مقدمتها مشروع (القراءة للجميع)، والذي يعد من أهم المبادرات الثقافية في تاريخ مصر الحديث حسب تعبيره.

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أنه قام أيضا بإنشاء العديد من الهيئات والمبادرات التي تعنى بالفن والأدب والمسرح والموسيقى.

وكان حسني قد افتتح أمس معرض لوحاته (تجريد)، في منصة الفن المعاصر (كاب) بالكويت، والذي يستمر حتى 11 يناير القادم ؛ وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وحرمه الفنانة التشكيلية هدى القوني، بالإضافة إلى لفيف من كبار الشخصيات الكويتية والعربية المهتمة بالفن التشكيلي والتجريدي.
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