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اقتصاد

مياه الشرب: قطع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة ٧-١٢-٢٠١٨ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٨-١٢-٢٠١٨ عن مركز ومدينة الأقصر وتوابعها وكذلك مركز ومدينة البياضية وتوابعها.

وذلك استكمالًا لأعمال الربط الربط لمحطتى مياه الأقصر الشرقية والغربية على الخطوط القائمة الجديدة بشارع خالد بن الوليد ضمن مشروع تحسين المرافق بالأقصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الحكومية وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت السياحية بتدبير احتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب بالأماكن الحيوية ويرجى الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو 0952282406 01147999752 فى حال وجود أى طارئ.

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