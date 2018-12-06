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أخبار العالم

السلطات التركية تسعى لاعتقال الصحفي دوندار بسبب احتجاجات 2013

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:32 ص
الصحفي جان دوندار
الصحفي جان دوندار
رويترز
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أمس، الأربعاء، أن السلطات التركية أصدرت أمر اعتقال بحق الصحفي جان دوندار في إطار تحقيق في احتجاجات خرجت باسطنبول عام 2013 ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ممثلو الادعاء إنه لعب دورا نشطا في الاحتجاجات وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح كيف يمكن تنفيذ المذكرة لأن دوندار غادر البلاد.

وصدر على دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة جمهوريت المعارضة، حكم بالسجن خمس سنوات عام 2016 لنشره تسجيلا مصورا تظهر فيه وكالة المخابرات التركية تنقل أسلحة إلى سوريا فيما يبدو. وأطلق سراحه رهن المحاكمة وسافر للخارج.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة عام 2013 للاحتجاج على خطة لبناء نموذج للثكنات العثمانية في متنزه غازي بوسط المدينة. وتحولت الاحتجاجات إلى تحد مباشر لحكومة أردوغان.

وكتب دوندار على تويتر اليوم "نحن جميعا في غازي. نحن نشعر بالفخر"، مرفقا بالتغريدة تقرير وكالة الأناضول بشأن أمر اعتقاله.

وكانت السلطات ألقت القبض قبل أسبوعين على 13 شخصا في إطار التحقيق في احتجاجات غازي.

ويقول أردوغان إن الاحتجاجات نظمها ومولها عثمان كافالا، وهو رجل أعمال وناشط حقوقي. واعتقل كافالا منذ أكثر من عام فيما له صلة بالتحقيق. ولم توجه السلطات له تهما بشأن الاحتجاجات وينفي الزعم الموجه ضده.

وأفادت الأناضول بأن ممثلي الادعاء قالوا أيضا في أمر اعتقال مكتوب إلى المحكمة إن دوندار كان على صلة بكافالا خلال الاحتجاجات.

وإلى جانب التحقيق في احتجاجات متنزه غازي، اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016 نفذها معارضو حكومة أردوغان.

وعبر حلفاء تركيا الغربيون عن قلقهم بشأن الحملة على الصحفيين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين وانتقدوا أردوغان لاستغلاله الحملة لإسكات المعارضة وزيادة سلطاته.
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