تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل

تلقي عدد من الآثاريين اليوم الأربعاء، تدريبا عمليا علي تصوير القطع الأثرية بطريقة صحيحة علميا، ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة "التوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية"،وتنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ.



ليلي فرماوي مدير عام التدريب والنشر قالت إن التدريب العملي تم تحت إشراف المهندس مجدي العدوي مسئول وحدة الرقمنة بمركز توثيق التراث،وذلك علي تصوير القطع الأثرية عن طريق كاميرا الموبيل،مع الاهتمام والتركيز علي بعض التفاصيل الدقيقة لضمان دقة وجودة الصورة الملتقطة للقطع الأثرية، وتكون واضحة المعالم تماما حتي يسهل توثيقها.



وخلال التدريب أوصي العدوي الآثاريين بالتركيز علي بعض العناصر الهامة عند التصوير،مثل وضع القطعة في المكان المناسب وبعيدا عن أي خلفيات، وتكون القطعة بزاوية ٤٥ درجة لإظهار تفاصيلها كاملة، مع توظيف الانعكاس والظل في التصوير بصورة صحيحة،والاستفادة بمساحة الصورة كاملة دون ترك فراغات،وضرورة استخدام مصدر للإضاءة وقطع قماش للخلفيات حسب حاجة الصورة.



وتابعت: كما اصطحبت هبة المسيري مسئولة العلاقات العامة الآثاريين بجولة داخل مركز التراث الطبيعي، وأكدت أن المركز جزء من مكتبة الإسكندرية ومدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقالت إن مهمة المركز توثيق تراث مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة، ومنها قاعة البانوراما الثقافية التي يتم من خلالها عرض main show، وهو عبارة عن عرض لحضارات مصر المختلفة عبر العصور الفرعونية حتي العصور الحديثة.



وتعرف الآثاريون علي برامج توثيق لعدة مشروعات من خلال التعاون مع جهات مختلفة، مثل الأزهر الشريف واليونسكو ووزارة الآثار ودار الكتب،من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع المركز، وهي برامج حديثة ومتطورة الهدف منها دقة التوثيق وسهولة عرض المعلومات مثل مشروع التراث الطبيعي وتراث مصر الإسلامي وذاكرة مصر الفوتوغرافية.