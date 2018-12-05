ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تلقي عدد من الآثاريين اليوم الأربعاء، تدريبا عمليا علي تصوير القطع الأثرية بطريقة صحيحة علميا، ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة "التوثيق الفوتوغرافي السريع للقطع الأثرية بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية"،وتنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ.

ليلي فرماوي مدير عام التدريب والنشر قالت إن التدريب العملي تم تحت إشراف المهندس مجدي العدوي مسئول وحدة الرقمنة بمركز توثيق التراث،وذلك علي تصوير القطع الأثرية عن طريق كاميرا الموبيل،مع الاهتمام والتركيز علي بعض التفاصيل الدقيقة لضمان دقة وجودة الصورة الملتقطة للقطع الأثرية، وتكون واضحة المعالم تماما حتي يسهل توثيقها.

وخلال التدريب أوصي العدوي الآثاريين بالتركيز علي بعض العناصر الهامة عند التصوير،مثل وضع القطعة في المكان المناسب وبعيدا عن أي خلفيات، وتكون القطعة بزاوية ٤٥ درجة لإظهار تفاصيلها كاملة، مع توظيف الانعكاس والظل في التصوير بصورة صحيحة،والاستفادة بمساحة الصورة كاملة دون ترك فراغات،وضرورة استخدام مصدر للإضاءة وقطع قماش للخلفيات حسب حاجة الصورة.

وتابعت: كما اصطحبت هبة المسيري مسئولة العلاقات العامة الآثاريين بجولة داخل مركز التراث الطبيعي، وأكدت أن المركز جزء من مكتبة الإسكندرية ومدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت إن مهمة المركز توثيق تراث مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة، ومنها قاعة البانوراما الثقافية التي يتم من خلالها عرض main show، وهو عبارة عن عرض لحضارات مصر المختلفة عبر العصور الفرعونية حتي العصور الحديثة.

وتعرف الآثاريون علي برامج توثيق لعدة مشروعات من خلال التعاون مع جهات مختلفة، مثل الأزهر الشريف واليونسكو ووزارة الآثار ودار الكتب،من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع المركز، وهي برامج حديثة ومتطورة الهدف منها دقة التوثيق وسهولة عرض المعلومات مثل مشروع التراث الطبيعي وتراث مصر الإسلامي وذاكرة مصر الفوتوغرافية.
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
تدريب الآثاريين على تصوير القطع الأثرية بالموبايل
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق نارى من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الجونة

منها علاج نزلات البرد.. 10 فوائد للقرفة

نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة تولى جوزيه تدريب الاهلي من جديد

البنك المركزي يكشف تفاصيل ومواصفات العملات البلاستيكية الجديدة

صلاح يتوهج ويقود ليفربول لعبور بيرنلي بثلاثية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم.. ثروة بالملايين

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقارين غربي الإسكندرية بسبب الطقس

الجونة يتقدم بالهدف الأول أمام الأهلي في الدوري الممتاز .. فيديو

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

فيديو

دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو
محافظ الإسكندرية: رفع تراكمات الأمطار بعد انتهاء أي نوة ..فيديو
محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي للجزء الثاني من I’m Sorry
محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟