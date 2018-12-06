نادي القضاة: طالبنا بـ23 مليون جنيه تعويضات من أموال الإرهابيين في قضية إهانة القضاء

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن الطلب المقدم من نادى قضاة مصر للجنة التحفظ وإدارة أموال الإرهابيين بشأن صرف مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح النادى من محكمة النقض فى قضية "إهانة القضاء"، والذى صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإلزام 23 متهما بدفع تعويض لنادى القضاة بقيمة 23 مليون جنيه، جاء استنادا لنص المادة السابعة من قانون تشكيل اللجنة.





وأضاف "السيد"، أن النادي أرسل للجنة طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما يخص تحصيل المبلغ المحكوم به من المتهمين، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة.



