ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

بروتوكول تعاون بين وحدة المعونة الإنمائية والغرفة التجارية الأمريكية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
قسم الخارجى
وقعت الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية والغرفة التجارية الأمريكية بمصر،  بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين؛ للقيام بإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص، والذى بدوره سيؤدى إلى رفع كفاءة العاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر نعيم، المدير التنفيذى للوحدة التنفيذية والمعونة الإنمائية، أودا وسيلفيا منسى، المديرة التنفيذية للغرفة التجارية الأمريكية بمصر.

وأكد "نعيم"، أن هذا البروتوكول يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمستوى الموظف سواء بالحكومة أو القطاع الخاص، مضيفًا أن التدريب بشكل عام عملية مستمرة يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة لكى يكون قادرًا على تحقيق مهام محددة بشكل أفضل، وإحداث تطوير إيجابى فى الأداء الوظيفى وإعداده للتأقلم مع التغيير فى المستقبل.

وأعربت "سيلفيا"، عن سعادتها بالتقاء كيانين كبيرين لهم من الخبرات كثير فى هذا المجال، ممثلًا فى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية أودا لما لها من خبرة كبيرة فى مجال التدريب وإعداد الكوادر بمختلف قطاعات الدولة؛ مما يساعد فى خلق جيل جديد من القيادات المؤهلة على أعلى المستويات وتُساهم هذه البرامج أيضًا في تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات، ومساعدتهم على امتلاك المهارات والكفايات اللازمة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، وزيادة كفاءة العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية وتعميق ولائهم وانتمائهم لمؤسساتهم، بما يساعد على رفع قدراتها التنافسية، والمساهمة في تجويد مستوى العاملين ابتكارًا وإبداعًا.

loading...

ترشيحاتنا

بعد قرار العفو.. صدى البلد يتتبع خطى أقدم سجين في مصر: عودة مصحوبة بالمخاوف

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

المتحدث العسكري: قدمنا طائرة مصرية بدون طيار خلال معرض إيديكس 2018

محامٍ يفجر مفاجأة مدوية حول المتهم فى مذبحة الشروق.. فيديو

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد الثلوج غدًا

محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

قناة الجزيرة وراء القبض على أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان

منها علاج نزلات البرد.. 10 فوائد للقرفة

محمد يوسف يحذر أطباء الأهلي.. ويؤكد: وليد سليمان أصر على المشاركة أمام الجونة

حكاية طالب بالقليوبية استجاب السيسي لشكواه.. صور

الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة ..وعواصف رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

البابا تواضروس يكشف طبيعة علاقته بالرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

فيديو

دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو
محافظ الإسكندرية: رفع تراكمات الأمطار بعد انتهاء أي نوة ..فيديو
محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي للجزء الثاني من I’m Sorry
محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟