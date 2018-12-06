بروتوكول تعاون بين وحدة المعونة الإنمائية والغرفة التجارية الأمريكية

وقعت الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين؛ للقيام بإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص، والذى بدوره سيؤدى إلى رفع كفاءة العاملين.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر نعيم، المدير التنفيذى للوحدة التنفيذية والمعونة الإنمائية، أودا وسيلفيا منسى، المديرة التنفيذية للغرفة التجارية الأمريكية بمصر.





وأكد "نعيم"، أن هذا البروتوكول يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمستوى الموظف سواء بالحكومة أو القطاع الخاص، مضيفًا أن التدريب بشكل عام عملية مستمرة يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة لكى يكون قادرًا على تحقيق مهام محددة بشكل أفضل، وإحداث تطوير إيجابى فى الأداء الوظيفى وإعداده للتأقلم مع التغيير فى المستقبل.





وأعربت "سيلفيا"، عن سعادتها بالتقاء كيانين كبيرين لهم من الخبرات كثير فى هذا المجال، ممثلًا فى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية أودا لما لها من خبرة كبيرة فى مجال التدريب وإعداد الكوادر بمختلف قطاعات الدولة؛ مما يساعد فى خلق جيل جديد من القيادات المؤهلة على أعلى المستويات وتُساهم هذه البرامج أيضًا في تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات، ومساعدتهم على امتلاك المهارات والكفايات اللازمة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، وزيادة كفاءة العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية وتعميق ولائهم وانتمائهم لمؤسساتهم ، بما يساعد على رفع قدراتها التنافسية، والمساهمة في تجويد مستوى العاملين ابتكارًا وإبداعًا.