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اقتصاد

7 مستندات رسمية من الأحوال المدنية على بوابة الحكومة الإلكترونية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تضمنت الخدمات التفاعلية على بوابة الحكومة المصرية التى تُقدم بالتعاون بين وزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية، طلب الحصول على 7 مستندات رسمية من الأحوال المدنية، وهي "طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وتجهيز القيد العائلي لأول مرة".

إضافة إلى خدمات تتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر مثل خدمات حساب استهلاك الكهرباء، ودفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء".

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