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أحمد موسى يهنئ المقاولون العرب لفوزها بأحسن شركة مقاولات في أوغندا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:57 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
حمزة شعيب
هنأ الإعلامى أحمد موسى، شركة المقاولون العرب، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، لمشاركتها فى المشروعا التنموية فى أوغندا.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن شركة المقاولون العرب اتبعت المواصفات العالمية فى الجودة والأداء".

وكان إدوارد سيكاندى، نائب رئيس دولة أوغندا، منح المقاولون العرب جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2018 عن مشاركتها في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية هناك، وتميز أعمالها التى روعى فيها اتباع المواصفات العالمية فى الجودة والأداء.
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