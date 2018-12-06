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مروة عبد المنعم: الجمهور من الأطفال مقياس حقيقي للنجاح ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن النجاح يقاس من خلال الجمهور، معقبة «أنا بقيس النجاح من خلال الجمهور مش من خلال الناس القريبة مني».

وأضافت "عبد المنعم"، خلال حوارها ببرنامج "عين"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، «لما يكون جمهورك طفل بيكون جمهورك صادق جدا وحقيقي، لأن الطفل لا يكذب أبدًا»، مؤكدة: «جمهور الأطفال مقياس حقيقي للنجاح».

وتابعت: «علشان تشدي انتباه الأطفال دا مش سهل، وعلشان عدد كبير من الأطفال يكون قاعد في صمت بيتفرج عليكي دا مجهود كبير»، لافتة: «كان بيجيلي أطفال أثناء العرض المسرحي منهارين علشان كانوا بيفكروني مُت».
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