5.4 مليار دولار استثمارات إنجليزية في قطاعات البترول والغاز والأسمدة بمصر

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة العام الماضي 2 مليار و491 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و325 مليون دولار خلال عام 2016 محققًا زيادة قدرها 7%.





وتعد أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة المتحدة شمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث، وأهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية.



