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ثقافة

30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت ادارة التنمية الثقافية بمكتب وزير الآثار بالتعاون مع جمعية مصر الإرادة وتحت إشراف داليا الجوهري، مدير عام إدارة الوعي الأثري لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، برنامجًا توعويًا لأطفال معهد الأورام أمس، الأربعاء.

البرنامج جاء لتعريفهم بأهم المعالم والأماكن الأثرية بمصر، ذلك تمهيدا لبدء برنامج جديد يندرج تحت مبادرة طوف وشوف،و يستهدف المستشفيات ودور رعاية المسنين للتوعية الاثرية والعلاج عن طريق الفن.

وأكدت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية أن البرنامج يهدف إلى الاستدامة وستنظم عددًا من الفعاليات بشكل دوري.

وذكرت داليا الجوهري المشرف على المبادرة البرنامج اليوم استكمال بورش عمل فنية، والاحتفال خاص بالعرائس والاغاني وتوزيع الهدايا،ويستكمل البرنامج خلال أيام بعدد من الزيارات بعضها داخل المستشفيات والبعض الآخر بالأماكن الاثرية.
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
30 صورة ضحك ولعب ورسم وتلوين أطفال معهد الأورام في حب الآثار
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