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محافظات

قومي المرأة بالمنوفية يشارك بحملة 100 مليون صحة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:12 ص
قومى المرأة بالمنوفية
قومى المرأة بالمنوفية يشارك بحملة ١٠٠مليون صحه
مروة فاضل
أكدت منى المليجى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية، أن حملة ١٠٠ مليون صحة بدأت منذ أمس وقد تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمنوفية.

وأوضحت "المليجى"، أنه تم تحديد أماكن الفحص بالوحدات الصحية المختلفة بمراكز المحافظة وتوزيع عضوات وأعضاء الفرع عليها لتوعية وتحفيز المواطنين بالمحافظة للخروج لإجراء عملية الفحص والتحليل ببطاقة الرقم القومى.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة فى هذه الحملة وكل الكيانات المشاركة واختتمت بكلماتها (الإقبال الكبير الذي نشهده الآن من المواطنين دليل على نجاح تلك الحملة).
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