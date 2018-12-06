قومي المرأة بالمنوفية يشارك بحملة 100 مليون صحة

أكدت منى المليجى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية، أن حملة ١٠٠ مليون صحة بدأت منذ أمس وقد تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمنوفية.





وأوضحت "المليجى"، أنه تم تحديد أماكن الفحص بالوحدات الصحية المختلفة بمراكز المحافظة وتوزيع عضوات وأعضاء الفرع عليها لتوعية وتحفيز المواطنين بالمحافظة للخروج لإجراء عملية الفحص والتحليل ببطاقة الرقم القومى.



