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فن

أحمد صلاح حسني يروج لفيلم الممر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
مريم صليب
شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره بصور جديدة من كواليس فيلم "الممر"، والذي يواصل تصويره حاليًا بمدينة الإسماعيلية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة، "تويتر". 

وعلق "صلاح"، على الصورة، قائلاً: "الممر فيلم كبير سيترك بصمة كبيرة في السينما المصرية فيلم من إخراج العبقري شريف عرفة وبطولة أحمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم والعبد لله".

يذكر أن فيلم "الممر" تدور أحداثه حول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ومن المقرر عرضه 2019، الفيلم من تأليف أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة.

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