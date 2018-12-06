القومي للسكان: كل سنة بنولد دولة داخل مصر ..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن كل 15 ثانية تمر في مصر يُولد فيها طفل جديد، موضحًا: «في السنة بيكون فيه 2.5 مليون مولود جديد».





وأضاف "حسن"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر فضائية "الأولي"، أن هناك دولًا في الخليج يصل عدد سكانها إلي 2.5 مليون نسمة، معقبًا: «كل سنة بنولد دولة داخل مصر».





وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، «كل سنة بنولد دولة جديدة لكن بدون موارد»، متابعًا «جنب مصر دولة تحتها بحر من الغاز بنفس العدد إللي بيتولد كل سنة عندنا»، مشيرًا إلى أن قارة أوروبا يصبح لديها 5 ملايين مولود في السنة».