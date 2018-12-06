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محافظات

فرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم عروض بافتتاح قصر ثقافة قنا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تقرر تشكيل فرقة كاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عروض فنية مختلفة خلال حفل الافتتاح المرتقب لمبنى قصر ثقافة قنا بعد التطوير الشامل الذي شهده القصر على مدار الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا، فى فعاليات مؤتمر تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة الذي نظمه فرع ثقافة قنا بمقر مركز قنا الإستكشافى للعلوم تحت عنوان " الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة بين التمكين والحقوق المدنية".

وأضاف محافظ قنا، أنه فى إطار الإهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة يجرى حاليًا التنسيق مع مسئولى الشركات المنفذة لأعمال الرصف بشوارع مدينة قنا لمراعاة إعداد أماكن مخصصة لعبورهم لاسيما أمام المنشآت الهامة.
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