فرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم عروض بافتتاح قصر ثقافة قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تقرر تشكيل فرقة كاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عروض فنية مختلفة خلال حفل الافتتاح المرتقب لمبنى قصر ثقافة قنا بعد التطوير الشامل الذي شهده القصر على مدار الأعوام الماضية.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا، فى فعاليات مؤتمر تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة الذي نظمه فرع ثقافة قنا بمقر مركز قنا الإستكشافى للعلوم تحت عنوان " الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة بين التمكين والحقوق المدنية".



