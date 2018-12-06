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شاهد.. فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن كل الوفود المشاركة بمعرض إيديكس 2018 أشادت بالتنظيم، لافتًا إلى أن المعرض لأول مرة ينظم فى مصر ورغم ذلك دخل فى مصاف المعارض الدولية الكبرى.

وفى السياق ذاته، قال العميد خالد عبدالرحمن، نائب رئيس إحدى الشركات العاملة فى التصنيع العسكرى، "شاركنا فى المعرض بمدرعات مصممة بأيدي مصرية 100%".

من جانبه، قال الدكتور حسام بدران، رئيس مركز البحوث والطيران بالهيئة العربية للتصنيع، "شاركنا ببعض الطائرات المصنعة داخل مصر، وطائرات صغيرة بدون طيار".

وأشار المهندس أيمن الشافعى، رئيس القطاع الفنى لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، "كبرى الشركات العالمية شاركت فى معرض إيدكس وأشادت بجودة التصنيع".

وأضافت المهندسة نهى شوقى، المدير الفنى لمشروع الفرقاطة المصرية، أن الفرقاطة المصرية العرض منها القتال والاشتباك.

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

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