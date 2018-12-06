25 مواطنا في اللقاء الجماهيري العاشر لمحافظ السويس

التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، 25 مواطنًا للاستماع إلى طلباتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة وذلك في اللقاء الجماهيري العاشر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس.





واستمع "صقر"، إلى 7 تظلمات مقدمة من أصحابها في قطاعات التعليم والمحاجر وحي عتاقة والأسواق وطلب مواطن تضرر من حي الجناين وبحث طلبين لتقنين الأرض وبحث طلب لإقامة مشروع.





وفي اللقاء طلب المحافظ من مدير عام مديرية القوى العاملة توفير عدد 4 وظائف للشباب بالمشروعات الاستثمارية.





وكلف صقر إدارة التسكين والتضامن الاجتماعي لعمل بحث اجتماعي لعدد 3 أسر لهم ظروف اجتماعية خاصة يطلبون الحصول على وحدات سكنية بالإيواء العاجل.





وبعد الاستماع إلى شكاوى المواطنين أحال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الطلبات و الشكاوى الى الجهات المختصة، مؤكدًا على جمال عبد الحميد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة والمتابعة لكل المشاكل والطلبات والاقتراحات التي قدمها المواطنين في اللقاء الجماهيري والتواصل مع أصحاب هذه الطلبات لإبلاغهم الرد.



