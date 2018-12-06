لو لسه متخرج ونفسك تعمل مشروع.. اعرف تبدأ طريقك إزاي ..فيديو

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الهدف الأساسي للجهاز هو توفير فرص العمل من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.





وأضافت "جامع"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، «أي حد جاد متخرج من جامعة أو من مدارس فنية، أو أي مواطن مصري يجيد القراءة والكتابة، ويكون حسن السمعة بنساعده إنه يقيم مشروع».





وتابعت: «أي حد عنده فكره بيجي تنشق معاه وتبلور الفكرة، ونوصلها لمرحلة إنها دراسة جدوى مقبولة».





واستكملت «أي حد لديه النية لإقامة مشروع، يروح أي مقر للجهاز، يقول أنا خريج كذا، سواء عنده فكرة مشروع أو لا، وهنبتدي نتناقش معاه، ونلمس من النقاش مدى جديته، ثم نلحقه ببرنامج تدريبي لمدة يومين، بيكون موجود فيه في حدود 20 شخصا، محتاجين دورة تدريبية لفكرة المشروع، ومن خلال هذه الدورة كل واحد بيتولد له فكرة مشروع تتناسب مع مؤهله ومع البيئة التي يتواجد بها».