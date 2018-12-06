دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن تركيا وقطر لا يعيشان إلا على خراب بيوت الآخرين، موضحًا أن مستوى الإسفاف والانحطاط الإعلامي التركي والقطري وصل إلى حد هستيري.





وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث"، أن أحلام كل من قطر وتركيا باستعادة دولة الخلافة والسيطرة على الدول العربية تبددت بمجرد انتباه الدول العربية لحجم التخريب القطري والتركي.





وتابع القيادي الفلسطيني : "ما جرى لتركيا وقطر من فقدان أحلامهما وطموحاتهما خلال الـ10 سنوات الماضية أفقدهما عقلهما، وأصبح كل همهما تدمير الدولة الوطنية والتآمر على مصر والدول العربية والخليجية".