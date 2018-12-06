ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذر المشروبات الغازية.. وهذه البدائل الطبيعة عنها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:34 ص
احذر المشروبات الغازية
احذر المشروبات الغازية لهذذه الأسباب
آية التيجي
حذرت دراسة جديدة من أن المشروبات الغازية الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وبالتالي الإصابة بالسمنة المفرطة وأمراض القلب، والشرايين، حيث إن المشروبات الغازية أخطر من تناول الأطعمة السكرية الأخرى، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال باحثون إن المنتجات التي تحتوي على فركتوز مضافة في نظامنا الغذائي ، وهو ما ينجم عنه تأثير ضار على مستويات السكر في الدم، ولم يجد فريق البحث الكندي أي مخاطر مرتبطة بالأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فركتوز، مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.

ومع ذلك وجد الباحثون إن المشروبات الغازية تقوم بشيء مختلف، حيث انها مصنوعة من مكونات تعمل على شحن الفركتوز، مما يجعل مستويات السكر في الدم متوحشة، وذلك لأنه في السابق ، كان من غير الواضح ما إذا كان تجنب الأغذية التي تحتوي على السكريات الحرة أمرًا ضارُا أم لا.

ولكن أكد الباحثون ان المشروبات الغازية خطيرة للغاية، ونصحوا بالحد من كمية تناول بعض المواد التي يمكنها أن تعمل على شحن الفركتوز في الدم، مثل: المشروبات الغازية وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة والحلويات ذات "السكريات الحرة".

وقام باحثون في مستشفى سانت مايكل وجامعة تورنتو في كندا بتجميع نتائج من 155 دراسة بحثت في كيفية تأثير الأطعمة المختلفة التي تحتوي على سكر الفركتوز على مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو غير المصابين به.

ووجد الفريق أن معظم الأطعمة التي تحتوي على سكر الفركتوز لا تؤثر تأثيرًا ضارًا على مستويات الجلوكوز في الدم طالما أنها لا توفر سعرات حرارية زائدة، وقد يحتوي عصير الفاكهة والفاكهة حتى على آثار مفيدة في سكر الدم والتحكم بالأنسولين، وخاصة في مرضى السكري.

ويشرح الباحثون أن ارتفاع محتوى الألياف في الفاكهة قد يفسر التحسن في مستويات الجلوكوز في الدم لأنه يبطئ من إطلاق السكريات، وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جون سيفينبيبر، ان هذه النتائج قد تساعد في توجيه التوصيات بشأن المصادر الغذائية الهامة للفركتوز في الوقاية من مرض السكري وإدارته بشكل جيد بالنسبة للمرضى.
loading...

ترشيحاتنا

2.5 مليون جنيه إيرادات فيلم بيكيا لمحمد رجب

محافظ جنوب سيناء: الكنيسة الإنجيلية ستكون مركزا للإشعاع الحضاري بشرم الشيخ.. وأندريه زكي: أبعث برسالة لكل العالم بأن الحكومة قدمت الأرض لنبني كنيسة

إيران لا ترغب في الانضمام للجنة خاصة في الأوبك

رسميا.. إيريك تراوري ينضم إلى صفوف بيراميدز قادما من المقاصة

طريقة عمل خبز البصل والزيتون بأسهل الخطوات

محمد دحلان: قرار المصالحة الفلسطينية بيد أبو مازن وحماس ..فيديو

مسئول ليبي بارز يكشف حقيقة وجود 3 قواعد أمريكية في ليبيا

ممثل حاصل على الأوسكار بطل فيلم أمريكي عن جمال خاشقجي

نيمار يغازل أندية الدوري الإنجليزي بتصريح مثير

4 مزايا تعود على مصر من الانضمام إلى الكوميسا

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار مصحوبة بالأمطار والرياح خلال الساعات القادمة

الزراعة تصدر توصيات فنية لزراعة نبات الأقحوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار مصحوبة بالأمطار والرياح خلال الساعات القادمة
محمد دحلان: قرار المصالحة الفلسطينية بيد أبو مازن وحماس ..فيديو
دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة
دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟