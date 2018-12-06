احذر المشروبات الغازية.. وهذه البدائل الطبيعة عنها

حذرت دراسة جديدة من أن المشروبات الغازية الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وبالتالي الإصابة بالسمنة المفرطة وأمراض القلب، والشرايين، حيث إن المشروبات الغازية أخطر من تناول الأطعمة السكرية الأخرى، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال باحثون إن المنتجات التي تحتوي على فركتوز مضافة في نظامنا الغذائي ، وهو ما ينجم عنه تأثير ضار على مستويات السكر في الدم، ولم يجد فريق البحث الكندي أي مخاطر مرتبطة بالأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فركتوز، مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.





ومع ذلك وجد الباحثون إن المشروبات الغازية تقوم بشيء مختلف، حيث انها مصنوعة من مكونات تعمل على شحن الفركتوز، مما يجعل مستويات السكر في الدم متوحشة، وذلك لأنه في السابق ، كان من غير الواضح ما إذا كان تجنب الأغذية التي تحتوي على السكريات الحرة أمرًا ضارُا أم لا.





ولكن أكد الباحثون ان المشروبات الغازية خطيرة للغاية، ونصحوا بالحد من كمية تناول بعض المواد التي يمكنها أن تعمل على شحن الفركتوز في الدم، مثل: المشروبات الغازية وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة والحلويات ذات "السكريات الحرة".





وقام باحثون في مستشفى سانت مايكل وجامعة تورنتو في كندا بتجميع نتائج من 155 دراسة بحثت في كيفية تأثير الأطعمة المختلفة التي تحتوي على سكر الفركتوز على مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو غير المصابين به.





ووجد الفريق أن معظم الأطعمة التي تحتوي على سكر الفركتوز لا تؤثر تأثيرًا ضارًا على مستويات الجلوكوز في الدم طالما أنها لا توفر سعرات حرارية زائدة، وقد يحتوي عصير الفاكهة والفاكهة حتى على آثار مفيدة في سكر الدم والتحكم بالأنسولين، وخاصة في مرضى السكري.



