ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فياريال وريال سوسييداد وإشبيلية إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
إشبيلية
إشبيلية
محمد رشاد
حجز كل من فياريال وريال سوسييداد وإشبيلية مقاعدهم في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، إثر فوزهم في مواجهات إياب دور الـ32، مساء الأربعاء، على ألميريا، من الدرجة الثانية، وسيلتا فيجو وفيانوفينسي، المنتمين للدرجة الرابعة، على الترتيب.

وعلى ملعبه (لا سيراميكا)، لم يكن فياريال رحيما ضيفه ألميريا، وأمطر شباكه بنتيجة 8-0.

سجل أصحاب الأرض 4 أهداف في كل شوط، كان للمهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نصيب الأسد منها، "سوبر هاتريك" في الدقائق 23 و 30 و 36 و47.

بينما تكفل كل من الكولومبي كارلوس باكا، بثنائية في الدقيقتين 45 و83 (من ضربة جزاء)، وجيرارد مورينو بالدقيقة 67، ودانيال رابا بالدقيقة 89.

وبعد تعادله في مواجهة الذهاب على ملعب ألميريا (3-3)، يتأهل فريق "الغواصات الصفراء" للدور التالي بإجمالي المواجهتين (11-3).

واكتفى إشبيلية بالفوز 1-0، على ضيفه من الدرجة الرابعة فيانوفينسي، على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان).
loading...

ترشيحاتنا

الشوكولاتة والبقوليات أشهرها.. 10 أطعمة تقضي على الكوليسترول

احمد الشيخ يدرك التعادل للأهلي أمام الجونة بالدوري .. فيديو

الاهلي بدون راحة بعد الفوز على الجونة استعدادا لـ الطلائع

المتحدث العسكري: قدمنا طائرة مصرية بدون طيار خلال معرض إيديكس 2018

البابا تواضروس يكشف طبيعة علاقته بالرئيس السيسي

النوم أكثر من 8 ساعات يعرضك للوفاة المبكرة

نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. اتصلوا بالخط الساخن.. فيديو

عرب نيوز: تواضروس الثاني بابا الأمل في منطقة مضطربة

محامٍ يفجر مفاجأة مدوية حول المتهم فى مذبحة الشروق.. فيديو

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من ضربة ثلاثية عنيفة خلال طقس الخميس

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟