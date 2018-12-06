فياريال وريال سوسييداد وإشبيلية إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

حجز كل من فياريال وريال سوسييداد وإشبيلية مقاعدهم في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، إثر فوزهم في مواجهات إياب دور الـ32، مساء الأربعاء، على ألميريا، من الدرجة الثانية، وسيلتا فيجو وفيانوفينسي، المنتمين للدرجة الرابعة، على الترتيب.



وعلى ملعبه (لا سيراميكا)، لم يكن فياريال رحيما ضيفه ألميريا، وأمطر شباكه بنتيجة 8-0.



سجل أصحاب الأرض 4 أهداف في كل شوط، كان للمهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نصيب الأسد منها، "سوبر هاتريك" في الدقائق 23 و 30 و 36 و47.



بينما تكفل كل من الكولومبي كارلوس باكا، بثنائية في الدقيقتين 45 و83 (من ضربة جزاء)، وجيرارد مورينو بالدقيقة 67، ودانيال رابا بالدقيقة 89.



وبعد تعادله في مواجهة الذهاب على ملعب ألميريا (3-3)، يتأهل فريق "الغواصات الصفراء" للدور التالي بإجمالي المواجهتين (11-3).



واكتفى إشبيلية بالفوز 1-0، على ضيفه من الدرجة الرابعة فيانوفينسي، على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان).