مؤرخ يكشف تفاصيل مشاركة الجيش المصري في الحرب العالمية الأولى

أكد الدكتور أشرف صبحي، المؤرخ والباحث في تاريخ مصر العسكري، أن المصريين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 100 ألف جندي بالحرب العالمية الأولى، متابعًا "مقابر الشهداء موجودة في فرنسا، بلجيكا، اليونان، ومالطا، ثرابيا"، وغيرها بمختلف الدول الأوروبية".





وأضاف " صبحي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر خاضت الحرب العالمية الأولي بجوار الحلفاء بعد توقيع اتفاقية بقيادة حسين صدقي باشا، مؤكدًا أن مشاركة المصريين جاءت لموقعها الجغرافي حول العالم.





وأوضح أن مصر شاركت من أجل الاستقلال في ذلك الوقت، كما أن مصر كانت هدفًا رئيسيًا في تلك الحروب لموقعها الاستراتيجي.