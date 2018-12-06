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كاميرا على مسئوليتي في جولة داخل الجناح الروسي وإشادة بتنظيم إيديكس 2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
تجولت كاميرا برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، داخل الجناح الروسى بمعرض إيدكس 2018.

وقال برنارد دن، الرئيس الإقليمي لبوينج فى الشرق الأوسط، "شرف عظيم لى التواجد بمعرض إيديكس، كأول معرض لأسلحة الدفاع بمصر"، لافتًا إلى أن هذا المعرض يعكس صورة مصر بشكل كبير، مشيدًا بتنظيم المعرض والحضور.

وتابع: "تشرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أول يوم للمعرض، وشرحت له شخصيًا بعض الموضوعات، لافتًا إلى أن هذا المعرض يضاهى فى قوته معرض أبوظبي".

وفى السياق ذاته، أشار اللواء، أحمد ماهر، وكيل شركة بوينج بمصر، إلى أن مشاركة الدول العربية والأجنبية يتيح تبادل الخبرات بشكل كبير، وهى ما تعد أهم مزايا معرض إيديكس.

وأضاف سيرجى سوبانينكا، المدير الإقليمي بالجناح الروسى، "هذا المعرض فى غاية الأهمية، لأنه من الجيد أن نكون على دراية بكل أنواع الأسلحة التى يتم عرضها هنا".

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