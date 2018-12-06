ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في غياب نجومه

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه اليوم على كولاتيرال ليونيسا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كامب نو.

افتتح منير الحدادي أهداف اللقاء في الدقيقة 18، ثم أضاف دينيس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 26، كما أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثالث في الدقيقة 44.

قلص جوزيب سيني فارق الأهداف لصالح ليونيسا في الدقيقة 54، ولكن عاد سواريز ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وبمجموع مبارتي الذهاب والعودة يكون قد تمكن الفريق الكاتالوني من الفوز بنتيجة (5-1) بعدما أنتهت المباراة الفوز بالانتصار بهدف نظيف.
loading...

ترشيحاتنا

دعوات لمظاهرات واسعة لـ السترات الصفراء في غالبية المدن البلجيكية السبت

قصة إنقاذ ناظر سمالوط قطارا من الانفجار: صحيحة ووقعت قبل عامين

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

مؤرخ يكشف تفاصيل مشاركة الجيش المصري في الحرب العالمية الأولى

الاهلي بدون راحة بعد الفوز على الجونة استعدادا لـ الطلائع

محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو

بـ 500 جنيه في الساعة.. موظف يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام

احذر تناول الحليب في هذه الحالة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

5 نصائح لـ قائدى السيارات فى الأمطار .. تعرف عليها

الوداد المغربي يرفض إعارة نجمه للزمالك حتى نهاية الموسم

4 مزايا تعود على مصر من الانضمام إلى الكوميسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟