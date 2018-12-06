برشلونة يتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في غياب نجومه

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه اليوم على كولاتيرال ليونيسا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كامب نو.



افتتح منير الحدادي أهداف اللقاء في الدقيقة 18، ثم أضاف دينيس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 26، كما أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثالث في الدقيقة 44.



قلص جوزيب سيني فارق الأهداف لصالح ليونيسا في الدقيقة 54، ولكن عاد سواريز ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 70.



وبمجموع مبارتي الذهاب والعودة يكون قد تمكن الفريق الكاتالوني من الفوز بنتيجة (5-1) بعدما أنتهت المباراة الفوز بالانتصار بهدف نظيف.