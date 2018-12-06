تامر بشير يطالب رؤساء الأحياء بصيانة البلاعات وأماكن تصريف الأمطار

طالب الإعلامي، تامر بشير، رؤساء الأحياء في مختلف المحافظات بضرورة إجراء صيانة للبلاعات وأماكن تصريف الأمطار.





وناشد "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، رؤساء الأحياء، حل أي مشكلة خاصة بذلك الأمر.





وأشار الإعلامي، إلى أنه حذر من ذلك الأمر في أولى حلقات البرنامج خاصة وأن عدم تصريف الأمطار يؤدي إلى تعطيل المرور.



