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تامر بشير يطالب رؤساء الأحياء بصيانة البلاعات وأماكن تصريف الأمطار

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
طالب الإعلامي، تامر بشير، رؤساء الأحياء في مختلف المحافظات بضرورة إجراء صيانة للبلاعات وأماكن تصريف الأمطار.

وناشد "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، رؤساء الأحياء، حل أي مشكلة خاصة بذلك الأمر.

وأشار الإعلامي، إلى أنه حذر من ذلك الأمر في أولى حلقات البرنامج خاصة وأن عدم تصريف الأمطار يؤدي إلى تعطيل المرور.

وكشف عن أن الموسم الشتوي الحالي من الواضح أنه سيشهد هطول أمطار غزيرة، ويؤدي في النهاية إلى غلق الشوارع بسبب الأمطار، وتساءل ما الجدوى من تدمير الأسفلت بسبب عدم تصريف الأمطار إلى أماكنها الصحيحة.
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