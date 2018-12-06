شوشة يوزع استثمارات خطة المشروعات الخدمية على مجالس المدن بسيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه ناقش مع الجهاز التنفيذى، وتم توزيع اعتمادات الخطة المقترحة بإجمالي 255 مليونا و6630 ألف جنيه على البرامج الخمسة الخدمية، حيث تم تخصيص 74 مليونا و500 ألف جنيه للكهرباء، 75 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، 27 مليونا و585 ألف جنيه لتحسين البيئة، 57 مليونا و150 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، 21 مليون جنيه الأمن والإطفاء والمرور.





وشدد المحافظ على ضرورة استكمالها ومتابعة كل مسؤول للمشروعات الخاصة بالجهة المسؤول عنها.



