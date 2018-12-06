شوشة يوزع استثمارات خطة المشروعات الخدمية على مجالس المدن بسيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه ناقش مع الجهاز التنفيذى، وتم توزيع اعتمادات الخطة المقترحة بإجمالي 255 مليونا و6630 ألف جنيه على البرامج الخمسة الخدمية، حيث تم تخصيص 74 مليونا و500 ألف جنيه للكهرباء، 75 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، 27 مليونا و585 ألف جنيه لتحسين البيئة، 57 مليونا و150 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، 21 مليون جنيه الأمن والإطفاء والمرور.
وشدد المحافظ على ضرورة استكمالها ومتابعة كل مسؤول للمشروعات الخاصة بالجهة المسؤول عنها.
وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمشروعات المقترحة، هي 41 مليونا و685 ألف جنيه للمشروعات المقترحة في العريش، 36 مليون جنيه للمشروعات المقترحة في بئر العبد، 27 مليونا و500 ألف جنيه للمشروعات المقترحة في الشيخ زويد، و28 مليونا و800 ألف جنيه للمشروعات المقترحة في رفح، و30 مليونا و100 ألف جنيه للمشروعات المقترحة في الحسنة، و30 مليونا و150 ألف جنيه للمشروعات المقترحة في نخل.