مدافع ليفربول يصنع هدفا لفريقه بالبريميرليج لأول مرة في مسيرته

نجح الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، في إهداء زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، تمريرة حاسمة، في انتصار الريدز على بيرنلي بنتيجة 3-1، الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.



ويلعب فان ديك، في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2015/2016، ولم يصنع أي هدف طوال مسيرته في البريميرليج، حيث خاض اللاعب الهولندي 95 مباراة في المسابقة، لكنه في المباراة رقم 96 أمام بيرنلي، نجح في صناعة هدف لأول مرة، وفقا لما ذكره موقع "سكواكا".



ولعب فان ديك مع ساوثهامبتون 3 مواسم، ثم انتقل إلى ليفربول منذ يناير الماضي.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 39 نقطة بالمركز الثاني، وتجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط بالمركز الـ19.