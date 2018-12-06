ممثل حاصل على الأوسكار بطل فيلم أمريكي عن جمال خاشقجي

بدأ الممثل الأمريكي "شون بين" بصنع فيلم عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير لوسائل الإعلام التركية.





ونشرت "ديلي ميل"، صورًا للممثل الهوليودي البالغ من العمر 58 عامًا، والذي فاز بين بجائزة الأوسكار مرتين، وهو يعمل مع طاقم تصوير يضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص في إسطنبول بتركيا.





وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن "بين" يأمل أن يلتقي مع خطيبة خاشقجي التركية، هاتيس جنجيز، خلال زيارته إلى إسطنبول هذا الأسبوع.





شون جوستين بين (ولد في 17 أغسطس 1960) ممثل ومنتج أفلام أمريكي، وقد فاز بجائزتين للأوسكار، لأدواره في فيلم Mystic River في 2003، وفيلم Milk في عام 2008.