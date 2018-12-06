احذر تناول الحليب في هذه الحالة

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إنه ينبغى في حالة الإصابة بالتهاب الشعب القصبية الانتباه لنوعية الطعام والشراب الذي نتناوله.





أضاف "النادى"، أن تناول الحليب ومشتقاته يساعد وبشكل كبير في زيادة المفرزات القصبية، وبالتالي ينبغي تجنبها في حالة الإصابة بالتهاب الشعب القصبية.



