ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية ببورسعيد

اعتمد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاص.





وتقرر بدء الامتحانات للمرحلتين الأولي والثانية الإعدادية اعتبار من يوم 3 يناير 2019 على أن تنتهي يوم 14 يناير 2019.





كما تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 17 يناير 2019 وتنتهي يوم 24 يناير 2019.





وأكد "باهي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إصداره تعليمات بمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس إلى موعد البدء في الامتحانات.



