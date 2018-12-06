الحضري: أمنية العودة إلى الأهلي عادية بالنسبة إلى إنجاز كأس العالم

ألمح عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى تنازله عن أمنية العودة مجددا لصفوف النادي الأهلي.





ورحل الحضري عن صفوف القلعة الحمراء في فبراير 2008 بضجة كبيرة صاحبت انتقاله إلى صفوف فريق سيون السويسري.





وصرح الحارس الدولي عبر قناة "إم بي سي مصر"، "الأهلي له فضل على كل لاعبيه وأبنائه، نحب هذا الكيان، من ينكر الجميل إذن ليس له خير في أهله ، كنت أتمنى العودة، ولكن بعد كأس العالم شعرت أنني حققت إنجازا أكبر بإنهاء مسيرتي في مرحلة كبيرة وتحقيق رقم قياسي سيبقى باسم مصر، لذا وجدت الأمر عاديا".





وقال: "أنا عضو بالنادي الأهلي، ماذا يمنعني من الدخول؟ أولادي يذهبون بشكل عادي، "إذا دخلت الأهلي ستحدث ضجة إعلامية".



