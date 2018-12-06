رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية في سيناء

رفعت محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد على مستوى أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية، بعدما أعلنت الأرصاد الجوية عن تعرض المحافظة لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وحتى اليوم، الخميس، تحسبًا لتعرض المحافظة لطقس سيئ يصحبه سقوط أمطار وحدوث سيول في مناطق وسط سيناء.





وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.





وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه وجّه المديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.





وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.





وتتعرض مناطق سيناء غالبًا خلال التقلبات الجوية، إلى هبوب رياح شديدة لوجود مناطق مفتوحة وهطول الأمطار الغزيرة، وتتحول إلى سيول خاصة مع تزايد وتدفق المياه القادمة من أعالي سلسلة جبال جنوب سيناء ومرتفعات رأس النقب الحدودية، مرورًا بوادي البروك والبرث ووادي العمر وصول إلى مجرى سد الوادي بمدينة العريش.





وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري.





ووجه "الغندور"، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام.





وأقام المزارعون بمناطق وسط سيناء وخاصة في نطاق مدينتي الحسنة ونخل سدودا تعويقية بصورة بدائية لحجز مياه الأمطار والسيول وتوجيهها الى خزانات إسمنتية بداخل الأرض لإعادة استخدامها في الشرب وزراعة القمح والشعير.





وحسب المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالقمح والشعير فى مناطق وديان وسط سيناء ضمن نطاق مركزي الحسنة ونخل يصل لنحو 10 آلاف فدان، وتسهيلًا على المزارعين تم توفير المعدات الزراعية اللازمة حال طلبها لاستخدامها في التمهيد لزراعة القمح والشعير.