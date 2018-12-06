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القومي للسكان يكشف موقف مصر من تطبيق سياسة الطفل الواحد ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:11 ص
عمرو حسن، مقرر المجلس
عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الصين من أجل أن تغير مسارها الاقتصادي طبقت سياسة الطفل الواحد، لافتا إلي أن هناك بلادًا إسلامية طبقت هذه السياسة مثل إندونيسيا وتونس، ونجحت لديهما.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر فضائية "الأولي"، إلي أن مصر لا تستطيع أن تطبق سياسة الطفل الواحد، موضحا: «تطبيق هذه السياسة يعني إجازة عمليات الإجهاض».

وأضاف أن الصين ألغت سياسة الطفل الواحد بعد فترة من تطبيقها، لأنها تسببت في الكثير من المشاكل، معقبا: «الست لما تكون حامل في بنت بتعمل اجهاض عشان هي عايزة تخلف ولد، وهما إكتشفوا إن نسبة الرجالة بتزيد ونسبة النساء بتقل».
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