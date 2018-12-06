21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بكأس زايد للأندية

أعلن جورفان فييرا المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى المغرب لملاقاة الرجاء البيضاوي في إطار إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس زايد".





ويحل الإسماعيلي، ضيفًا على الرجاء لملاقاته في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، كما كان لقاء الذهاب الذي أقيم في الإسماعيلية انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وجاءت قائمة الإسماعيلي كاملة كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد فوزي- محمد مجدي





في الدفاع: أحمد أيمن- باهر المحمدي- محمود متولي- ريتشارد بافور- محمد مجدي الجمل- طارق طه- محمد هاشم





في الوسط: حسني عبد ربه- عماد حمدي- نادر رمضان- كريم بامبو- عمر الوحش- لسعد الجزيري- عبد الرحمن مجدي- محمد صادق- محمد الشامي- وجيه عبد الحكيم.



