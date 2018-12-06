دفاع البريميرليج ينهار بالكامل للمرة الأولى منذ 8 سنوات

انتهت أمس الأربعاء آخر مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعادلًا إيجابيًا بنتيجة 2-2 بين مانشستر يونايتد وآرسنال.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي شهدت رقمًا لم يتحقق منذ 8 سنوات وتحديدًا في نوفمبر عام 2010، وهو تسجيل كل الفرق لهدف على الأقل خلال نفس الأسبوع.



وبذلك لم يحافظ أي فريق على نظافة شباكه بالبريميرليج في الجولة الـ15.



وحافظ مانشستر سيتي على صدارته لجدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول الثاني صاحب الـ39 نقطة، بينما ارتقى توتنهام للمركز الثالث برصيد 33 نقطة، متفوقًا بنقطتين على تشيلسي وآرسنال صاحبي المركزين الرابع والخامس بـ31 نقطة.