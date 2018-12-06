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6 نصائح تحميك من آلام القولون العصبي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:20 ص
6 نصائح تحميك من
6 نصائح تحميك من ألالم القولون العصبى
هاجر هاني
القولون العصبي من أكثر أمراض المعدة انتشارا بين الأشخاص و لا يفرق بين الصغار والكبار، بالتغذية السليمة وبعض العادات اليومية الصحية من الممكن أن تحمي البعض من آلام القولون العصبى.

قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح والعادات اليومية التى لابد من إتباعها لتجنب الام القولون العصبي، وأبرزها ..

-ممارسة التمارين الرياضية يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل
- تقسيم الوجبات على مدار اليوم ل ٣ وجبات أساسية فطار وغداء وعشاء وبينهم ٢ وجبة سناك صغيرة بين الوجبات الرئيسية.
-تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه مثل التفاح او الكمثرى او البطيخ والخضروات بأنواعها والحبوب.
- تجنب تناول بعض الأكلات التي تساعد على تهيج والتهاب القولون مثل المشروبات الغازية والكافيين وبالأخص القهوة والأطعمة المليئة بالتوابل والأطعمة الحارة والحلويات والشوكولاته والأطعمة الدسمة والمقليات.
-تناول من 2 ل 3 لتر مياه على مدار اليوم.
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