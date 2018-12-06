علاجات منزلية للتخلص من مشكلة جفاف العين

جفاف العين من المشاكل الصحية المنتشرة بين العديد من الأشخاص، و يصاب البعض بجفاف العين نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة كالجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والموبايل، بالإضافة إلى عدم الاهتمام والعناية بنظافة العين.





قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض النصائح والعلاجات المنزلية التى تساعدك فى التخلص من مشكلة جفاف العين.





-نظافة العين

يجب على من يعانون من جفاف العين عدم فرك العين و تنظيفها بشكل مستمر من المخاط بالماء فقط لان الفرك المستمر للعينين يتسبب في حدوث الإجهاد و الاحمرار ويدخل الغبار والميكروبات إلى العين.





- شرائح الخيار

هي الحل الأمثل للحصول على الترطيب المناسب للعين ولكن تجنب الشرائح المثلجة لأنها تعطي الإحساس بالتخدير وغير مناسبة لجفاف العين لأنها طبيعتها تكون حساسة.





-زيت الخروع

من الوسائل الناجحة لعلاج جفاف العين وضع قطرة واحدة من الزيت مباشرة على العين تكون مفيدة في علاج ضعف الغدة الميبو مية.





-زيت اللافندر

يتم وضع بضع قطرات من زيت اللافندر يمكن أن تكون مختلطة مع كوب من الماء وباستخدام قطعة قماش و غمسها داخل الماء مع قطرات اللافندر حتى يوفر التنعيم المناسب للعين هو من العلاجات الفعالة لعلاج جفاف العين داخل المنزل.





-الحليب البارد

تغمس قطعة من القطن بالحليب البارد أو ماء الورد و توضع على العين لمدة 10 دقائق ليسمح للعين بالاسترخاء وتقليل التوتر وإجهاد العين.



