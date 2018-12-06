شاهد.. افتتاح مركز الجامعة المصرية - اليابانية بالقرية الذكية

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد افتتاح مركز الجامعة المصرية - اليابانية بالقرية الذكية على مساحة 1000 متر مربع.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الحرم الجامعي على مساحة 200 فدان، لافتا إلى أن الجامعة بتصميم يابانى وتنفيذ مصرى".





وتابع: "افتتاح مركز الجامعة المصرية اليابانية بالقرية الذكية يعكس مدى اهتمام مصر بالتعليم".





وفى السياق ذاته أضاف السفير اليابانى، ماسكى نوكو، أن مصر واليابان يتمتعان بعلاقات ثنائية رائعة، منوها: "لدينا العديد من المشروعات المشتركة وقطاع التعليم يعد أهم القطاعات".



