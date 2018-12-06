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طريقة عمل خبز البصل والزيتون بأسهل الخطوات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:18 ص
طريقة عمل خبز البصل
طريقة عمل خبز البصل والزيتون بأسهل الخطوات
هاجر هاني
نقدم لكم طريقة عمل خبز البصل و الزيتون بأسهل الخطوات و أقل المكونات من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير
1/2 3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف
1/2 كوب زيتون أسود مقطع
1/2 ملعقة صغيرةفلفل أسود
2 ملعقة صغيرة سكر
1/4 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
1/2 كوب زيت زيتون
1 1/3 كوب ماء دافئ
خليط التلميع:
1 حبة بيض
2 ملعقة كبيرة حليب

طريقة التحضير
-في مقلاة صغيرة ضعي الزيت ضعي المقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت ،أضيفي البصل بإستعمال ملعقة خشبية قلبي ليصبح لونه بني فاتح دعيه جانبا ليبرد تماما.

-في وعاء الخلاط ضعي 2/1 3 من الدقيق ،الخميرة ،البيكنج باودر،الملح ،الريحان ،الزيتون ،الفلفل ،الأوريغانو ،السكر ،البهار ،الثوم والبصل ،شغلي الخلاط على سرعة بطيئة لتختلط المواد ،أضيفي الماء ،اعجني على سرعة متوسطة لتتكون عجينة ناعمة ،أضيفي بقية الدقيق إذا كانت العجينة لينة .

-في طبق مدهون بالزيت ضعي العجينة ،بقطعة من النايلون غطي العجينة ،دعيها في مكان دافئ ليتضاعف حجمها .

-أحضري صينية قصيرة الحافة ادهني بالزيت ،ضعي العجينة في الصينية بأطراف أصابعك افردي العجينة قليلا ،بقطعة من النايلون غطي العجينة ليتضاعف حجمها ثانية .

-ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن ،سخني لدرجة حرارة 180م.

-خليط التلميع:في طبق صغير الحجم ضعي البيض والحليب باستعمال الشوكة قلبي جيدا.

-بإستعمال فرشاة صغيرة ادهني العجينة بخليط التلميع ،اخبزي لمدة 30 دقيقة.
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