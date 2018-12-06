ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ببورسعيد

اعتمد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاص.





وتقرر بدء الامتحانات للصفين الثالث والرابع الابتدائي يوم 29 ديسمبر 2018 على أن تنتهي 31 ديسمبر 2018 للصف الثالث و3 يناير 2019 للصف الرابع.





كما تقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني 2 يناير 2019 وتنتهي 3 يناير 2019.





وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس 5 يناير 2019 تنتهي في 12 يناير الخامس و 14 يناير للسادس.





وأكد نبوي باهي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إصداره تعليمات بمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس إلى موعد البدء في الامتحانات.



