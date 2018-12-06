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دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:31 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
هاني حسين
قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قطر ساهمت في الانقسام الفلسطيني، حيث إنها لم تدعم الشعب الفلسطيني ولكنها دعمت تنظيمات وفصائل بعينها.

وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث"، أن السعودية دفعت في وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين 832 مليون دولار منذ عام 2009 وحتى عام 2018، والإمارات دفعت 231 مليون دولار، ولكن قطر دفعت 5 ملايين دولار فقط خلال 9 سنوات، وتدفع الملايين لدعم التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ القطرية التي دفعت من أجل تعزيز الانقسام الفلسطيني طائلة.

وتابع: "الحكومة القطرية تتبع إستراتيجية قائمة على أن نجاح الدول العربية الأخرى مثل مصر والسعودية والإمارات يضرها، وبالتالي تكثف جهودها لتدمير وتقسيم الدول العربية، وتمارس ممارسات غير شريفة في التعامل مع الدول العربية".

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